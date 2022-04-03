صور.. تجدد احتجاجات سائقي المركبات أمام مبنى محافظة السليمانية

شفق نيوز/ جدد عدد من سائقي مركبات الاجرة، يوم الأحد، تظاهراتهم أمام مبنى محافظة السليمانية، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وتعتبر مادة البنزين من الضروريات اليومية لسائقي المركبات، إلا أن الإدارة المحلية في السليمانية لم تتمكن حتى الآن من ضبط سعر المحروقات وإيجاد حل مناسب لهذه المشاكل التي تؤثر على المواطنين. وارتفعت أسعار مادة البنزين في إقليم كوردستان، حيث وصل سعر اللتر الواحد إلى أكثر من ألف دينار عراقي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن سعر لتر البنزين (المحسن) يباع حاليا في مدينة السليمانية بـ 1100 دينار، فيما وصل سعر اللتر الواحد من البنزين ( العادي) إلى 1000 دينار، فيما يباع اللتر الواحد من نوعية (السوبر) ب 1175 دينار.

ونتيجة للارتفاع المتواصل لمادة البنزين تخرج العديد من التظاهرات في عدة مدن من محافظة السليمانية وإدارتي رابرين وكرميان المستقلتين، وذلك احتجاجاً على ارتفاع الاسعار.

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية ، إن المحتجين طالبوا بحل مشكلة ارتفاع أسعار الوقود، وتخفيض سعر اللتر الواحد الي 500 دينار أسوة بباقي مناطق العراق، مؤكدين استمرار هذه الاحتجاجات لحين تحقيق مطالبهم.