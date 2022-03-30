صور .. بيشمركة الاتحاد الوطني يتظاهرون أمام برلمان كوردستان في أربيل

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من البيشمركة القُدامى التابعين للاتحاد الوطني الكوردستاني، صباح اليوم الأربعاء، أمام برلمان إقليم كوردستان وسط مدينة أربيل.

وقال أحد المحتجين لوسائل الاعلام، إنه "قد جئنا لمرات عدة أمام برلمان كوردستان، وانا شخصيا قدمت إلى هنا ثلاث مرات سابقا إلا أنه لم يردّ علينا أحد".

وطالب بتحسين واقع الرواتب، والواقع المعيشي لهذه الشريحة، قائلا نحن وصلنا إلى سن نحتاج فيه إلى الأطباء والعلاج، ونحن على وشك أن نكون غير قادرين على العمل.

وشكا متظاهر آخر من تأخر دفع مرتباتهم التقاعدية، وقال "على سبيل المثال مصرف (حمرين) في بعض الأحيان يتأخر بدفع الرواتب لقرابة 10 أيام".

وسلم المحتجون برلمان اقليم كوردستان بيانا أكد فيه أنهم طيلة ثلاث سنوات دعوا إلى توحيد رواتبهم إلى أنهم لم يجدوا آذاناً صاغية.

وطالب المتظاهرون البرلمان بالإسراع في تشريع قانون التقاعد الموحد.