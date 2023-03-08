( صور) .. بيربوك تزور مخيم "قاديا" في دهوك وتستمع لمعاناة الايزيديات من (داعش)

شفق نيوز / زارت وزيرة الخارجية الالمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، مخيم قاديا للنازحين الايزيديين ، غرب محافظة دهوك، فيما استمعت الى معاناة الناجيات النفسية والاقتصادية بعد تحررهن من قبضة (داعش).

وقال محافظ دهوك على تتر الذي كان يرافق الوزيرة في مؤتمر صحفي عقب الزيارة إن "الوزيرة زارت اليوم مخيم قاديا للنازحين الايزيديين، لكي تستمع عن قرب إلى معاناة النازحين في مخيمات محافظة دهوك".

وأضاف تتر أن "الوزيرة التقت بعدد من الناجيات التي تحررن من قبضة (داعش) واستمعت الى معاناتهم النفسية والاقتصادية"، موضحا ان "الحكومة الالمانية تأوي حاليا عدداً كبير من الناجيات في مدينة شتوتغارت الالمانية ويتم تأهيلهم نفسيا وذلك لاعادتهم الى المجتمع بعد ان عانوا كثيراً في الاسر وخاصة في الجانبين النفسي والاجتماعي".

واشاد محافظ دهوك بـ"دور الحكومة الالمانية من خلال تقديم المساعدات الانسانية للنازحين واللاجئين في مخيمات محافظة دهوك".

وكانت وزيرة الخارجيَّة الألمانيةَّ أنالينا بيربوك وصلت ، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أعلن عنه المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فيما زارت قبل ظهر اليوم مدينة اربيل حاليا، والتقت رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

وسبق زيارة بيربوك الى العراق وإقليم كوردستان ومخيمات النزوح، زيارة مماثلة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي زار، مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في 2 اذار 2023، قادماً من بغداد بعد جولة أجراها هناك التقى خلالها الرئاسات الثلاث ووزير الخارجية.

وكان غوتيريش قد زار في وقت سابق من صباح يوم 2 اذار 2023، محافظة نينوى للإطلاع على أوضاع الأسر النازحة في مخيمات الإيواء.