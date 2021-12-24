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صور .. بياض الثلج يكسو مناطق متفرقة في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-24T09:27:34+0000
صور .. بياض الثلج يكسو مناطق متفرقة في السليمانية

شفق نيوز/ ارتدت مُدن وبلدات جبلية مختلفة من محافظة السليمانية ثوبها الأبيض، وذلك بعد تساقط الثلوج بكمياتٍ مُتفاوته فوق المرتفعات.

وشمل تساقط الثلوج مناطق دربنديخان، و جبال ازمر، وبينجوين، وهورامان ، و بير مام وقرداغ .

وأعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان ان كميات الثلوج التي هطلت على عدد من مدن وبلدات اقليم كوردستان كانت كالآتي: منفذ كيلي 50 سم، ناحية هيرو 5 سم، مبينة ان منطقة قلعة دزة لم تشهد الى هذه اللحظة تساقط للثلوج الا ان الامطار مستمرة فيها.

ويُعتبر تساقط الثلوج على إقليم كوردستان العراق أمراً مُعتاداً خلال فصل الشتاء من كُل عام، حيثُ تبقى الثلوج التي تتراكم على الجبال حتى نهاية الشتاء وحلول فصل الربيع.

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