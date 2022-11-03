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صور .. بمشاركة 800 قيادي وعضو انطلاق مؤتمر الـ14 للديمقراطي الكوردستاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-03T07:52:19+0000
صور .. بمشاركة 800 قيادي وعضو انطلاق مؤتمر الـ14 للديمقراطي الكوردستاني

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة دهوك وذلك بحضور الزعيم الكوردي مسعود البارزاني ونائب رئيس الحزب رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني و800 مندوب للمؤتمر من قياديين وأعضاء من الحزب.

ويحمل المؤتمر شعار ( التجديد _ العدالة _ التعايش) الذي رفعه الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مؤتمره الحالي بدهوك بهدف مواجهة التحديات الحالية التي تتعرض لها المنطقة بشكل عام.

وكان الحزب الديمقراطي قد اجرى عملية انتخاب مندوبي المؤتمر في شهر آب المنصرم بمشاركة 600 ألف عضو في الحزب ادلوا بأصواتهم لاختيار 800 مندوب للمؤتمر الذي سيواصل على مدى ثلاثة أيام مناقشة النظام الداخلي وبرنامج الحزب للمرحلة القادمة اضافة الى اختيار رئيس جديد للحزب، ومجلس قيادة جديد للمرحلة المقبلة.

وأعلن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في وقت سابق من صباح اليوم، انطلاق أعمال المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك بإقليم كوردستان.

وقال بارزاني في تغريدة له على موقع تويتر، " تنطلق اليوم أعمال المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك، وبهذه المناسبة، أهنئ جميع أعضاء وكوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأهالي كوردستان".

وأضاف "آمل أن تخدم نتائج وتوصيات المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني المصالح العليا لشعبنا".

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