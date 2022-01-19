صور.. بلدية السليمانية تستنفر لفتح الطرق المغلقة بالثلوج

شفق نيوز/ شرعت الكوادر الفنية في بلدية السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بحملة لفتح الشوارع الرئيسية والفرعية داخل المدينة التي أغلقتها الثلوج جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح البلاد.

وقالت رئاسة بلدية السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الكوادر الفنية ومديرية الآليات شرعت منذ ثلاثة أيام بفتح الطرق وتنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية في عموم المحافظة بعد اجتياح موجة الثلوج لإرجاء السليمانية".

وبينت ان "الحملة مستمرة لغاية الآن وهنالك فرق خاصة برفع الجليد في المناطق الجبلية وكذلك هي الآن على اهبة الاستعداد لأي طارئ قد يحصل بعد الموجة الجديدة من الثلوج المتوقع وصولها بعد ظهر اليوم".

ورافقت عدسة وكالة شفق نيوز، الآليات والفرق البلدية أثناء فتح الشوارع العامة وفي الأحياء والازقة السكنية.