سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. بلدية السليمانية تستنفر لفتح الطرق المغلقة بالثلوج

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-19T09:17:35+0000
صور.. بلدية السليمانية تستنفر لفتح الطرق المغلقة بالثلوج

شفق نيوز/ شرعت الكوادر الفنية في بلدية السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بحملة لفتح الشوارع الرئيسية والفرعية داخل المدينة التي أغلقتها الثلوج جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح البلاد.

وقالت رئاسة بلدية السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الكوادر الفنية ومديرية الآليات شرعت منذ ثلاثة أيام بفتح الطرق وتنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية في عموم المحافظة بعد اجتياح موجة الثلوج لإرجاء السليمانية".

وبينت ان "الحملة مستمرة لغاية الآن وهنالك فرق خاصة برفع الجليد في المناطق الجبلية وكذلك هي الآن على اهبة الاستعداد لأي طارئ قد يحصل بعد الموجة الجديدة من الثلوج المتوقع وصولها بعد ظهر اليوم".

ورافقت عدسة وكالة شفق نيوز، الآليات والفرق البلدية أثناء فتح الشوارع العامة وفي الأحياء والازقة السكنية.

 

related

أستراليا تؤكد اهتمامها البالغ بالعراق وكوردستان

Date: 2021-10-24 10:27:52
أستراليا تؤكد اهتمامها البالغ بالعراق وكوردستان

القبض على 10 اشخاص بتهمة تعاطي وترويج المخدرات في السليمانية

Date: 2021-12-15 16:54:31
القبض على 10 اشخاص بتهمة تعاطي وترويج المخدرات في السليمانية

صور.. نساء السليمانية ينظمن أول مهرجان للمنتجات والأكلات الفلكلورية

Date: 2022-01-05 10:18:41
صور.. نساء السليمانية ينظمن أول مهرجان للمنتجات والأكلات الفلكلورية

اوغلو يدعو لتحسين علاقات تركيا مع الكورد واقليم كوردستان

Date: 2019-12-14 21:40:43
اوغلو يدعو لتحسين علاقات تركيا مع الكورد واقليم كوردستان

هيئات ثقافية من شرقي سوريا وكوردستان تناقش "تحديات" تواجه الأطراف الكوردية

Date: 2020-12-02 19:03:46
هيئات ثقافية من شرقي سوريا وكوردستان تناقش "تحديات" تواجه الأطراف الكوردية

كوردستان تصدر 13 قراراً جديداً لمواجهة كورونا المتحور

Date: 2021-02-23 20:31:27
كوردستان تصدر 13 قراراً جديداً لمواجهة كورونا المتحور

المالية الكوردستانية تصدر بيانا حول تدهور الحالة الصحية لوزيرها

Date: 2021-09-23 16:13:04
المالية الكوردستانية تصدر بيانا حول تدهور الحالة الصحية لوزيرها

عاصمة اقليم كوردستان تغلق معارض السيارات

Date: 2020-03-05 15:09:49
عاصمة اقليم كوردستان تغلق معارض السيارات