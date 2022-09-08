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(صور) بكلفة مليوني دولار .. بارزاني الخيرية تعيد ترميم 200 مدرسة في الإقليم ونينوى

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-08T10:30:10+0000
(صور) بكلفة مليوني دولار .. بارزاني الخيرية تعيد ترميم 200 مدرسة في الإقليم ونينوى

شفق نيوز /أعلنت منظمة بارزاني الخيرية، اليوم الخميس، الانتهاء من ترميم 200 مدرسة في إقليم كوردستان ومحافظة نينوى استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد بتكلفة تجاوزت مليوني دولار.

وقال مسؤول اعلام منظمة بارزاني الخيرية فرع السليمانية روز فاروق في حديث لوكالة شفق نيوز، انه "واستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 قامت منظمة بارزاني الخيرية بإعادة ترميم 200 مدرسة في محافظات اقليم كوردستان ومحافظة نينوى".

وأضاف فاروق أن "حصة محافظة السليمانية وتحديدا مديرية تربية ادارة رابرين كانت ترميم 50 مدرسة في معظم مناطق الإدارة".

كما أشار فاروق إلى أن "الترميم لكل مدرسة تجاوز مبلغ 10 آلاف دولار كحد أدنى"، مبينا أن "عملية الترميم تضمنت الطلاء وترميم الصحيات والقاعات الدراسية فضلا عن تجهيز بعض المستلزمات الدراسية".

وبين مسؤول اعلام المنظمة أنهم "مستمرون في دعم القطاعات الخدمية والمواطنين كافة في كوردستان والمناطق المستقطعة من الاقليم إيمانا منها بالواجب الوطني والأخلاقي تجاه شعب كوردستان".

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