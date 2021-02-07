صور.. بعد نصف قرن من العطاء.. طاحونة "زرگته" تواجه تحدياً جديداً

شفق نيوز/ يبدو ان طاحونة "زرگته" التي يمتلكها "كاكا محمد عبدالله" ما يزال رحاها يدور وتعمل رغم مرور 50 عاما على تأسيسها.

ويقول كاكا محمد في حديث لوكالة شفق نيوز، "كان والدي يملك هذه الطاحونة منذ زمن وكان يعمل في احدى القرى منذ ستينيات القرن الماضي، وحوّل عمله إلى مركز المدينة.

ويضيف تعلمنا المهنة منه وما نزال وطاحونتنا تعمل معنا بلا كلل ولا ملل منذ 50 عاما، مشيرا الى انها صناعة صينية وصرنا نحبها حتى كأنها أصبحت فردا من العائلة، و لم نغيرها رغم التقدم التكنولوجي".

ويؤكد عبدالله نطحن انواع الرز والشلب والبرغل والحنطة والشعير وانواع من العلف ايضا، منوها الى انه: كنا نعمل بمقدار 10-20 طنا يوميا لكن تضاءل العمل بسبب الازمة الاقتصادية التي تمر بالاقليم وقلة الحركة التجارية".

يشار ان اغلب الاعمال الحرفية واليدوية في مدينة السليمانية تصارع الحداثة والتكنولوجيا وهي باقية لتتنفس الصعداء في زمن العصر الحديث.