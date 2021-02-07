سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. بعد نصف قرن من العطاء.. طاحونة "زرگته" تواجه تحدياً جديداً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-07T20:28:55+0000
صور.. بعد نصف قرن من العطاء.. طاحونة "زرگته" تواجه تحدياً جديداً

شفق نيوز/ يبدو ان طاحونة "زرگته" التي يمتلكها "كاكا محمد عبدالله" ما يزال رحاها يدور وتعمل رغم مرور 50 عاما على تأسيسها.

ويقول كاكا محمد في حديث لوكالة شفق نيوز، "كان والدي يملك هذه الطاحونة منذ زمن وكان يعمل في احدى القرى منذ ستينيات القرن الماضي، وحوّل عمله إلى مركز المدينة.

ويضيف تعلمنا المهنة منه وما نزال وطاحونتنا تعمل معنا بلا كلل ولا ملل منذ 50 عاما، مشيرا الى انها صناعة صينية وصرنا نحبها حتى كأنها أصبحت فردا من العائلة، و لم نغيرها رغم التقدم التكنولوجي".

ويؤكد عبدالله نطحن انواع الرز والشلب والبرغل والحنطة والشعير وانواع من العلف ايضا، منوها الى انه: كنا نعمل بمقدار 10-20 طنا يوميا لكن تضاءل العمل بسبب الازمة الاقتصادية التي تمر بالاقليم وقلة الحركة التجارية".

يشار ان اغلب الاعمال الحرفية واليدوية في مدينة السليمانية تصارع الحداثة والتكنولوجيا وهي باقية لتتنفس الصعداء في زمن العصر الحديث.

related

تعليق الدوام بسجن الاصلاح في السليمانية لإصابة موظفين بكورونا

Date: 2020-06-16 13:12:56
تعليق الدوام بسجن الاصلاح في السليمانية لإصابة موظفين بكورونا

مصرع واصابة 37 شخصا بـ15 حادث سير في السليمانية

Date: 2020-02-16 09:39:24
مصرع واصابة 37 شخصا بـ15 حادث سير في السليمانية

صور.. كسبة يحتجون امام قائممقامية السليمانية

Date: 2020-04-16 09:57:31
صور.. كسبة يحتجون امام قائممقامية السليمانية

انطفاء تام للكهرباء الوطنية والمولدات في عدد من احياء السليمانية

Date: 2019-10-20 22:25:20
انطفاء تام للكهرباء الوطنية والمولدات في عدد من احياء السليمانية

وفاة اربعة اطفال بفيروس كورونا في السليمانية

Date: 2020-10-22 07:53:52
وفاة اربعة اطفال بفيروس كورونا في السليمانية

مقتل امرأة بعراك مسلح ومصرع مراهقين بحادث في السليمانية

Date: 2019-08-02 14:09:47
مقتل امرأة بعراك مسلح ومصرع مراهقين بحادث في السليمانية

أطباء السلیمانیة یرفضون تسلم رواتبهم

Date: 2020-08-18 13:26:13
أطباء السلیمانیة یرفضون تسلم رواتبهم

لواء حماية السليمانية ينأى بنفسه عن الشجار المسلح مع نجل قيادي بالإتحاد الوطني

Date: 2021-02-07 05:41:11
لواء حماية السليمانية ينأى بنفسه عن الشجار المسلح مع نجل قيادي بالإتحاد الوطني