صور .. بعد إطلاق النار بمشاجرة قرب مستشفى الولادة شرطة أربيل تعتقل شخصين

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم السبت بإلقاء القبض على متهمين تبادلا إطلاق النار في مشاجرة اندلعت قرب مستشفى الولادة وسط المدينة

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن قسم شرطة النجدة في اربيل تلقى بلاغا بوجود حادث شجار مصحوبا بإطلاق النار في شارع 40 متراً وتحديداً قرب مستشفى الولادة، مبينة أن الحادث ناجم عن مشاجرة بين سائقين إثنين مال أحدهما على الآخر بعجلته أثناء القيادة.

وأوضح البيان أن أحد السائقين اقدم على اطلاق النار لتلقي القوات الأمنية وعلى الفور القبض على السائقين وهما (أ، ش، م)، و(أ، هـ، ع)، مع حجز العجلتين والسلاح الذي كان بحوزة أحدهما نوع مسدس "ولتر".