صور .. إبرام اتفاقية تعاون في مجال النقل بين إقليم كوردستان وشركة أمريكية

شفق نيوز/ أبرمت وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون في مجال النقل مع شركة "أوبر" الأمريكية التي تمتلك خدمة نقل سيارات الأجرة المعروفة بـ"تكسي كريم" في الإقليم.

وجرت مراسم توقع الإتفاقية بحضور وزير النقل في الإقليم (آنو جوهر)، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية (سفين دزيي)، القنصل العام الامريكي في اربيل "ارفين هيكس جونيور" في ديوان الوزارة في مدينة أربيل.

وهنأ جوهر خلال مؤتمر صحفي مشترك انعقد على هامش توقيع العقد، خدمة "تكسي كريم" على إبرام العقد الذي ستعمل إثره بشكل رسمي في إقليم كوردستان بالتنسيق مع وزارة النقل.

من جهته قال القنصل الأمريكي خلال المؤتمر ذاته، إن مثل هذه المشاريع التكنولوجية في مجال الاتصالات والنقل توفر فرص عمل للشباب، مؤكدا حرص بلاده على تعميق العلاقات التجارية مع إقليم كوردستان.