صور.. بدء عملية تطعيم اللاجئين السوريين في دهوك بلقاح كورونا

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مكتب دهوك، يوم الثلاثاء، عن افتتاح أول وحدة طبية لتطعيم اللاجئين السوريين بلقاح ضد فيروس كورونا في مخيم دوميز للاجئين السوريين جنوب محافظة دهوك.

وقال مسؤول الاعلام والعلاقات في المفوضية رشيد حسين لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الوحدة هي الاولى على مستوى العراق"، مضيفا ان "الهدف من فتح هذه الوحدة الطبية هو تطعيم جميع اللاجئين القاطنين في المخيم وذلك لتفادي الاصابة بفيروس كورونا".

ودعا رشيد جميع اللاجئين في المخيم الى "تسجيل اسمائهم لكي يتسنى لهم أخذ اللقاح"، مطالبا حكومتي بغداد واربيل بـ"فتح عدد آخر من الوحدات الطبية لتطعيم لقاح فيروس كورونا في مخيمات محافظة دهوك".