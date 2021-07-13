سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. بدء عملية تطعيم اللاجئين السوريين في دهوك بلقاح كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-13T13:47:48+0000
صور.. بدء عملية تطعيم اللاجئين السوريين في دهوك بلقاح كورونا

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مكتب دهوك، يوم الثلاثاء، عن افتتاح أول وحدة طبية لتطعيم اللاجئين السوريين بلقاح ضد فيروس كورونا في مخيم دوميز للاجئين السوريين جنوب محافظة دهوك.

وقال مسؤول الاعلام والعلاقات في المفوضية رشيد حسين لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الوحدة هي الاولى على مستوى العراق"، مضيفا ان "الهدف من فتح هذه الوحدة الطبية هو تطعيم جميع اللاجئين القاطنين في المخيم وذلك لتفادي الاصابة بفيروس كورونا".

ودعا رشيد جميع اللاجئين في المخيم الى "تسجيل اسمائهم لكي يتسنى لهم أخذ اللقاح"، مطالبا حكومتي بغداد واربيل بـ"فتح عدد آخر من الوحدات الطبية لتطعيم لقاح فيروس كورونا في مخيمات محافظة دهوك".

related

صحة كوردستان تشرع بتوزيع اللقاح الصيني والاطباء والكوادر الصحية اولا

Date: 2021-03-03 19:37:21
صحة كوردستان تشرع بتوزيع اللقاح الصيني والاطباء والكوادر الصحية اولا

صور.. لاجئات في دهوك يحولن معاناتهن إلى "حلويات" تخطى صيتها الحدود

Date: 2021-05-01 19:01:44
صور.. لاجئات في دهوك يحولن معاناتهن إلى "حلويات" تخطى صيتها الحدود

هل يشمل برنامج التطعيم ضد كورونا غير مواطني إقليم كوردستان؟ الصحة تجيب

Date: 2021-03-12 13:39:07
هل يشمل برنامج التطعيم ضد كورونا غير مواطني إقليم كوردستان؟ الصحة تجيب

صور.. ارتفاع الأسعار يسلب فرحة العيد من لاجئي مخيم دوميز

Date: 2021-05-11 13:57:28
صور.. ارتفاع الأسعار يسلب فرحة العيد من لاجئي مخيم دوميز

إقليم كوردستان يتسلم حصته من لقاح AstraZeneca

Date: 2021-03-26 06:51:57
إقليم كوردستان يتسلم حصته من لقاح AstraZeneca

أرامل مخيم دوميز يكافحن من أجل توفير المال لعائلاتهن

Date: 2021-06-22 10:20:50
أرامل مخيم دوميز يكافحن من أجل توفير المال لعائلاتهن

وزير صحة كوردستان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

Date: 2021-03-29 17:20:49
وزير صحة كوردستان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

صحة كوردستان للفئات المشمولة بلقاح كورونا: سجلوا أسماءكم هنا

Date: 2021-04-04 20:12:18
صحة كوردستان للفئات المشمولة بلقاح كورونا: سجلوا أسماءكم هنا