صور.. بدء اجتماع الديمقراطي والاتحاد بإشراف بارزاني

شفق نيوز/ بدأ اجتماع بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاثنين في أربيل لمناقشة الأوضاع في الإقليم على ضوء الهجمات الأخيرة لحزب العمال الكوردستاني على قوات الإقليم.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن اجتماع الحزبين بدأ بإشراف رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في مقر الرئاسة بأربيل.

ولم يدل البيان بمزيد من التوضيح.

ومن المنتظر أن يناقش اجتماع الحزبين الهجمات الأخيرة لحزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا على البيشمركة وقوات أمنية أخرى في الإقليم ما أوقع ضحية وعدة إصابات الأسبوع الماضي.

كما سيناقش الحزبان الأوضاع الداخلية في الإقليم والتحضيرات للانتخابات البرلمانية المقبلة.



