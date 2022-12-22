صور.. باص خليجي 25 يحط رحاله في عاصمة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وصلت حافلة بطولة خليجي 25، اليوم الخميس، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بعد انطلاقها من البصرة مروراً بعدة محافظات في جولة ترويجية لاستضافة البطولة التي ستحتضنها البصرة مطلع العام المقبل.

وقال الناشط المدني شاخوان صلاح لمراسل وكالة شفق نيوز في أربيل، إن "الحافلة وصلت الى سوق وقلعة أربيل حيث جرى استقبالها من قبل ناشطين وإعلاميين ومواطنين من أربيل بعد مرورها بعدة محافظات".

واضاف ان "وصول حافلة خليجي 25 الى اربيل يعطي رسالة واضحة بأن العراقيين جسد واحد ويعبر عن فرحة الجميع باستضافة بطولة خليجي 25 في العراق".

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، وصول باص خليجي 25 الى اربيل والتفاف المواطنين حوله لالتقاط الصور التذكارية.

وتقوم فكرة حافلة الخليج على مركبة تراثية (شوفرليت) معروفة في البصرة وهي من طراز 1958، مصنوعة من الخشب، حيث جرى العمل على إعادة تأهيلها على مدى عامين، تحت إشراف صاحب الفكرة والمشروع عصام جعفر، وهو مخرج سينمائي.