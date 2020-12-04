صور.. ايزيدية تحتفل بذكرى مرور عام على تحريرها من داعش

شفق نيوز/ احتفلت احدى الناجيات الايزيديات من قبضة تنظيم داعش، الجمعة، بذكرى مرور عام على تحريرها كيوم بديل عن يوم ولادتها.

وقال حسين باعدري منظم الاحتفال لوكالة شفق نيوز، إن "الماس صباح عتو التي تحررت في مثل هذا اليوم عام 2019 اختارت يوم تحريرها للاحتفال كونه يعتبر هو اليوم الذي ولدت به من جديد لحصولها على الحرية".

واضاف أن "مهتمين بالشان الانساني وعدد من الاصدقاء والصديقات من سنجار وباعدرا وشبديخان اضافة الى ذوي الناجية شاركوا في الاحتفال الذي يدل على تقبل الايزديبن لاستقبال الناجيات واحتضانهن".

وكان تنظيم "داعش" قد اختطف نحو 6 آلاف من النساء والأطفال إبان اجتياحه لقضاء سنجار عام 2014، واتخذ من النساء "سبايا" للاستعباد الجنسي.

ومنذ ذلك الوقت، تم تحرير نصف المختطفين من قبضة التنظيم فيما لا يزال مصير البقية مجهولاً.