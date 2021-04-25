صور.. اهالي ديرك يستذكرون ضحايا قره جوخ في موقع القصف التركي

شفق نيوز/ استذكر مجلس عوائل الشهداء في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأحد، ضحايا جبل قره جوخ الذين فقدوا حياتهم في هجوم جوي تركي في 25 نيسان عام 2017.

ونفذت الدولة التركية هجوماً جوياً على مقر القيادة العامة لوحدات حماية الشعب في جبل قره جوخ، الذي يضم مركز الإعلام والإذاعة ومركز الاتصالات، وذلك في ليلة الرابع والعشرين من نيسان 2017، وفقد 20 مقاتل ومقاتلة من وحدات حماية الشعب والمرأة بينهم إعلاميون لحياتهم.

وبسبب ظروف الحجر الصحي والحظر الكلي المفروض من قبل الادارة الذاتية بسبب فيروس كورونا، اقتصرت مراسم الاستذكار على الإدلاء ببيان من قبل مجلس عوائل الشهداء في ديرك ندد بالهجوم التركي على جبل قره جوخ.