سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. اهالي ديرك يستذكرون ضحايا قره جوخ في موقع القصف التركي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-25T10:18:04+0000
صور.. اهالي ديرك يستذكرون ضحايا قره جوخ في موقع القصف التركي

شفق نيوز/ استذكر مجلس عوائل الشهداء في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأحد، ضحايا جبل قره جوخ الذين فقدوا حياتهم في هجوم جوي تركي في 25 نيسان عام 2017.

ونفذت الدولة التركية هجوماً جوياً على مقر القيادة العامة لوحدات حماية الشعب في جبل قره جوخ، الذي يضم مركز الإعلام والإذاعة ومركز الاتصالات، وذلك في ليلة الرابع والعشرين من نيسان 2017، وفقد 20 مقاتل ومقاتلة من وحدات حماية الشعب والمرأة بينهم إعلاميون لحياتهم.

وبسبب ظروف الحجر الصحي والحظر الكلي المفروض من قبل الادارة الذاتية بسبب فيروس كورونا، اقتصرت مراسم الاستذكار على الإدلاء ببيان من قبل مجلس عوائل الشهداء في ديرك ندد بالهجوم التركي على جبل قره جوخ.

related

ديرك أمام حظر كلي وتسجيل ٢٩٨ إصابة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-04-11 09:16:02
ديرك أمام حظر كلي وتسجيل ٢٩٨ إصابة بكورونا في شمال وشرق سوريا

رواتب لا تكفي والدفع بالدولار.. ارتفاع إيجار العقارات شرقي سوريا يثقل أعباء المستأجرين

Date: 2020-12-04 13:21:06
رواتب لا تكفي والدفع بالدولار.. ارتفاع إيجار العقارات شرقي سوريا يثقل أعباء المستأجرين

كورونا يخطف بهجة "عيد" القديس مار جرجس في خانيك المسيحية

Date: 2021-04-24 10:54:30
كورونا يخطف بهجة "عيد" القديس مار جرجس في خانيك المسيحية

مطعم جارجيلا.. أكلات شعبية بلمسة نسائية في ديرك

Date: 2021-02-09 13:49:12
مطعم جارجيلا.. أكلات شعبية بلمسة نسائية في ديرك

"فراشة ديرك" مطعم يقدم الأكلات الكوردية بلمسة نسائية

Date: 2021-04-05 09:46:14
"فراشة ديرك" مطعم يقدم الأكلات الكوردية بلمسة نسائية

رغم ارتفاع الأسعار.. أسواق ديرك تشهد اقبالا كبيراً عشية رأس السنة

Date: 2020-12-31 12:08:42
رغم ارتفاع الأسعار.. أسواق ديرك تشهد اقبالا كبيراً عشية رأس السنة

مواطن من شمال وشرق سوريا ينفي تعرض مركبته لقصف تركي

Date: 2021-04-04 09:10:03
مواطن من شمال وشرق سوريا ينفي تعرض مركبته لقصف تركي

خسائر فادحة لمزارعي ديرك في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-04-16 08:03:26
خسائر فادحة لمزارعي ديرك في شمال وشرق سوريا