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صور.. انفجار شديد في السليمانية والمعنيون يوضحون السبب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-12T14:13:53+0000
صور.. انفجار شديد في السليمانية والمعنيون يوضحون السبب

شفق نيوز/ طمأن مسؤولان محليان في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، المواطنين بأن دوي الانفجار الذي تم سماعه في قضاء بنجوين، يعود لأعمال مديرية إزالة الألغام.

وقال قائممقام قضاء بنجوين التابعة للسليمانية، زانا عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، ان صوت الانفجار الشديد الذي سمعه الأهالي هو ضمن الاعمال التي تقوم بها مديرية إزالة الالغام في السليمانية، مبينا أن الفريق المختص في المديرية قام بتفجير قنابل نوع نابالم في إحدى مناطق بنجوين.

من جانبه، أوضح مدير عام المديرية العامة لشؤون الالغام في محافظة السليمانية، محسن سيد عبد الكريم، لشفق نيوز "بحسب نشاطات مديرية الغام مدينة السليمانية تم تفجير صاروخ نابالم بوزن 400 كغم من بقايا الحرب العراقية الايرانية التي قد سقطت من قبل الطائرات الحربية حينذاك".

وأضاف "اليوم تم تفجير الصاروخ تحت المسيطرة بواسطة مختصين في شؤون الالغام في قرية ورياو التابعة لقضاء بنجوين", مبينا ان "هذا النوع من الصواريخ هو الاول الذي تم العثور عليه في اقليم كوردستان وجرى تفجيره عن بعد".

وتداولت بعض المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، خبرا عن سماع دوي انفجار شديد في قضاء بنجوين الحدودي، ونسبت الاخبار الانفجار الى القصف التركي على الحدود العراقية.

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