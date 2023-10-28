صور .. انعقاد الملتقى الأول لمركز تطوير العمل في أربيل

شفق نيوز/ انعقد في مدينة أربيل، اليوم السبت، الملتقى الأول لمركز تطوير العمل من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع القنصلية الأمريكية في عاصمة إقليم كوردستان العراق.

وبدأت فعاليات افتتاح الملتقى بحضور رئيس الحكومة المحلية في اربيل أوميد خوشناو، وممثل القنصلية الأمريكية في أربيل، ومستشار رئيس حكومة الإقليم لشؤون التعليم العالي، وعدد من الأساتذة الجامعيين والخبراء.

وخلال اللقاء تم طرح العديد من القضايا المتعلقة بتطوير الوظائف وفرص العمل وسوق العمل وغيرها من القضايا المتعلقة بخريجي الجامعات في إقليم كوردستان من قبل خبراء وذوي الاختصاص.