سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. انطلاق مهرجان "يلا نقرأ" في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-25T10:21:49+0000
صور.. انطلاق مهرجان "يلا نقرأ" في اربيل

شفق نيوز/ نظمت جمعية "الأمل" الإنسانية في اقليم كوردستان، يوم السبت، مهرجان "يلا نقرأ" شاركت فيه العديد من المنظمات والفرق التطوعية.

وقالت منسقة الجمعية في محافظة اربيل، ميديا برزنجي، لوكالة شفق نيوز، على هامش المهرجان الذي اقيم في متنزه "شاندر" بمشاركة العشرات من الفرق التطوعية والجمعيات المهتمة بالبيئة، ان "المهرجان يتضمن مجموعة فعاليات منها توزيع 12 الف كتاب مجانا على الزائرين والمشاركين والهدف منه حث الشباب على القراءة".

واشارت الى ان "فعاليات المهرجان تتضمن مراسيم توقيع كتب صدرت حديثا بالاضافة الى معارض تشكيلية للشباب فضلا عن فعاليات غنائية وموسيقية متنوعة".

وشهد المهرجان الذي يستمر ليوم واحد، ترحيبا ومشاركة واسعة من قبل الشباب.

related

نيجيرفان بارزاني يتلقى دعوة لزيارة الجامعة العربية

Date: 2021-04-10 15:51:54
نيجيرفان بارزاني يتلقى دعوة لزيارة الجامعة العربية

برلماني يحذر من انخفاض "خطير" بنسبة السكان في اقليم كوردستان

Date: 2019-09-17 12:32:13
برلماني يحذر من انخفاض "خطير" بنسبة السكان في اقليم كوردستان

هزة ارضية تضرب محافظة في اقليم كوردستان (1)

Date: 2019-07-01 07:26:55
هزة ارضية تضرب محافظة في اقليم كوردستان (1)

وزارة داخلية اقليم كوردستان تفتتح مكتبا جديدا لإصدار الجوازات

Date: 2019-12-10 11:20:49
وزارة داخلية اقليم كوردستان تفتتح مكتبا جديدا لإصدار الجوازات

مسرور بارزاني: اقليم كوردستان لديه الفرصة ليكون سلة غذاء لكل العراق

Date: 2020-10-27 09:56:57
مسرور بارزاني: اقليم كوردستان لديه الفرصة ليكون سلة غذاء لكل العراق

اقليم كوردستان على موعد مع تساقط للأمطار والثلوج

Date: 2020-01-29 12:11:58
اقليم كوردستان على موعد مع تساقط للأمطار والثلوج

"دانة غاز" تجتمع لبحث موقف سداد المستحقات من اقليم كوردستان

Date: 2020-06-07 11:55:37
"دانة غاز" تجتمع لبحث موقف سداد المستحقات من اقليم كوردستان

كورونا كوردستان..21 وفاة و1618 إصابة جديدة خلال يوم واحد

Date: 2021-09-06 14:11:01
كورونا كوردستان..21 وفاة و1618 إصابة جديدة خلال يوم واحد