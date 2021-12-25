صور.. انطلاق مهرجان "يلا نقرأ" في اربيل

شفق نيوز/ نظمت جمعية "الأمل" الإنسانية في اقليم كوردستان، يوم السبت، مهرجان "يلا نقرأ" شاركت فيه العديد من المنظمات والفرق التطوعية.

وقالت منسقة الجمعية في محافظة اربيل، ميديا برزنجي، لوكالة شفق نيوز، على هامش المهرجان الذي اقيم في متنزه "شاندر" بمشاركة العشرات من الفرق التطوعية والجمعيات المهتمة بالبيئة، ان "المهرجان يتضمن مجموعة فعاليات منها توزيع 12 الف كتاب مجانا على الزائرين والمشاركين والهدف منه حث الشباب على القراءة".

واشارت الى ان "فعاليات المهرجان تتضمن مراسيم توقيع كتب صدرت حديثا بالاضافة الى معارض تشكيلية للشباب فضلا عن فعاليات غنائية وموسيقية متنوعة".

وشهد المهرجان الذي يستمر ليوم واحد، ترحيبا ومشاركة واسعة من قبل الشباب.