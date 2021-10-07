صور .. انطلاق معرض في إقليم كوردستان يهدف لتسويق المنتجات المحلية بالعراق كافة

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة السليمانية صباح اليوم الخميس فعاليات معرض التسوق بنسخة الثانية بمشاركة ٥٠ شركة بهدف دعم المنتج المحلي في إقليم كوردستان.

وقال المشرف على المعرض شاهو جده لوكالة شفق نيوز إن المعرض بالنسخة الثانية سيؤكد على دعم المنتج المحلي بالرغم من مشاركة شركات إيرانية في المعرض الا انها تعمل على إنتاج المنتجات المحلية في كوردستان فضلا عن دعوة شركات من وسط وجنوب العراق.

واشار إلى أن دعوة الشركات من خارج الاقليم يهدف إلى نقل المنتج المحلي إلى خارج الاقليم.

وإضافة إلى مشاركة أكثر من ٥٠ شركة محلية واجنبية في هذا المعرض فإنه سيستمر لمدة عشرة أيام.