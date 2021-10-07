سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور .. انطلاق معرض في إقليم كوردستان يهدف لتسويق المنتجات المحلية بالعراق كافة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-07T10:43:51+0000
صور .. انطلاق معرض في إقليم كوردستان يهدف لتسويق المنتجات المحلية بالعراق كافة

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة السليمانية صباح اليوم الخميس فعاليات معرض التسوق بنسخة الثانية بمشاركة ٥٠ شركة بهدف دعم المنتج المحلي في إقليم كوردستان.

وقال المشرف على المعرض شاهو جده لوكالة شفق نيوز إن المعرض بالنسخة الثانية سيؤكد على دعم المنتج المحلي بالرغم من مشاركة شركات إيرانية في المعرض الا انها تعمل على إنتاج المنتجات المحلية في كوردستان فضلا عن دعوة شركات من وسط وجنوب العراق.

واشار إلى أن دعوة الشركات من خارج الاقليم يهدف إلى نقل المنتج المحلي إلى خارج الاقليم.

وإضافة إلى مشاركة أكثر من ٥٠ شركة محلية واجنبية في هذا المعرض فإنه سيستمر لمدة عشرة أيام.

related

صور .. السليمانية تحتضن مهرجان الخريف للمنتجات المحلية

Date: 2021-09-29 08:30:04
صور .. السليمانية تحتضن مهرجان الخريف للمنتجات المحلية

صور .. السليمانية تحتضن معرض أسبوع الكتاب

Date: 2021-03-25 09:10:32
صور .. السليمانية تحتضن معرض أسبوع الكتاب

السليمانية.. كوادر مستشفى للأمراض السرطانية يحتجون ويعلقون الدوام الرسمي

Date: 2020-07-28 08:26:53
السليمانية.. كوادر مستشفى للأمراض السرطانية يحتجون ويعلقون الدوام الرسمي

مجدداً .. ارتفاع أسعار البنزين في السليمانية والسبب طهران وبغداد

Date: 2021-10-07 10:57:39
مجدداً .. ارتفاع أسعار البنزين في السليمانية والسبب طهران وبغداد

البرق يشعل حريقاً في أحد فنادق السليمانية

Date: 2021-05-22 18:32:49
البرق يشعل حريقاً في أحد فنادق السليمانية

وفاة فنان معروف في اقليم كوردستان

Date: 2020-09-25 14:41:58
وفاة فنان معروف في اقليم كوردستان

اعتقال تجار مخدرات بالسليمانية بحوزتهم 7 ملايين مادة

Date: 2019-06-09 19:33:48
اعتقال تجار مخدرات بالسليمانية بحوزتهم 7 ملايين مادة

السليمانية تصدر خمسة قرارات جديدة بشأن كورونا بينها منع المؤتمرات الصحفية

Date: 2020-03-23 16:51:14
السليمانية تصدر خمسة قرارات جديدة بشأن كورونا بينها منع المؤتمرات الصحفية