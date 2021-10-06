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صور.. انطلاق فعاليات يوم السينما الكوردية في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-06T15:01:45+0000
صور.. انطلاق فعاليات يوم السينما الكوردية في السليمانية

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات الاحتفال بيوم السينما الكوردية في دورته الثانية اليوم الاربعاء، في مدينة السليمانية العاصمة الثقافية لاقليم كوردستان. وحضر الاحتفال محافظ السليمانية هفال ابو بكر وعدد كبير من الفنانين والمثقفين.

وقال رئيس اتحاد فناني كوردستان نياز نوري لوكالة شفق نيوز، إنه تم خلال الاحتفال توزيع عشرة كتب ومجلات وثلاثة بوسترات خاصة بالمخرج السينمائي الكوردي الراحل يلماز كوناي".

وتابع نياز أن "الاهتمام بالافلام السينمائية يعني الحفاظ على التراث والثقافة والعادات الكوردية فضل عن توثيق ما تعرض له الكورد من أعتداءات مستمرة ونقل تلك الأحداث إلى العالم ليتعرف على قضية الشعب الكوردي".

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