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صور.. انطلاق فعاليات مهرجان دهوك السينمائي في دورته الثامنة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-15T14:43:12+0000
صور.. انطلاق فعاليات مهرجان دهوك السينمائي في دورته الثامنة

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة دهوك، مساء يوم الاثنين، فعاليات مهرجان دهوك السينمائي بدورته الثامنة بمشاركة 94 فيلما كوردياً وعراقياً وأجنبيا.

وبدأت الفعاليات بحضور رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني وعدد من المخرجين ومحبي السينما.

وقال مدير اعلام المهرجان حسن عارف، لوكالة شفق نيوز إن "هذا العام خصص لحماية البيئة واغلب الافلام المشاركة تسلط الضوء على هذا الجانب مع ايلاء اهمية خاصة للسينما الافغانية من خلال مشاركة ثمانية افلام لمخرجين افغان".

واشار الى ان "94 فيلما يشارك في المهرجان بينها 45 فلما كورديا و49 فيلما اجنبيا من 30 دولة".

واضاف "ستكون هناك ورشات عمل في مجالي التصوير والمونتاج السينمائي بالتعاون مع معهد غوته الالماني".

وتابع عارف "ستكون هناك جوائز ذهبية لافضل فيلم طويل وقصير ووثائقي سيتم اختيارها من خلال لجنة مشكلة تضم مجموعة من المخرجين وكتاب السيناريو والنقاد".

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