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صور.. انطلاق فعاليات ملتقى السليمانية الأول للاستثمار والاقتصاد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-17T12:26:30+0000
صور.. انطلاق فعاليات ملتقى السليمانية الأول للاستثمار والاقتصاد

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات الملتقى الاستثماري والاقتصادي الأول في السليمانية، يوم السبت، لتعزيز المشاريع الاستثمارية وجذب المستثمرين الى المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الملتقى انطلق بحضور نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، وعدد من المسؤولين الحكوميين والقنصليات الأجنبية في الإقليم.

وقال مسؤول غرفة تجارة وصناعة السليمانية، سيروان محمد، لوكالة شفق نيوز، ان "الهدف من اقامة هذا الملتقى هو زيادة تعزيز المشاريع الاستثمارية وبناء العلاقات بين الحكومة والاستثمار".

واضاف ان "الملتقى نظم من قبل معهد Better Investment بالتعاون مع الحكومة المحلية في  محافظة السليمانية وغرفة تجارة السليمانية"، مبينا ان "المؤتمر حضره اكثر من 1000 مستثمر محلي واجنبي وسيناقش معوقات الاستثمار في السليمانية واقليم كوردستان وسبل تذليلها، كما سيناقش موقف حكومة الاقليم حول تذليل تلك المشاكل".

واشار الى ان "الوضع في العراق غير مشجع للاستثمار بسبب عدم استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية لكن الوضع هنا في السليمانية وباقي محافظات الاقليم مختلف تماما لهذا سنعمل على تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار، مما يثبت أن كوردستان والسليمانية بيئة مواتية للاستثمار".

واوضح محمد "في جانب آخر من المؤتمر سيخصص للجمع بين الحكومة والمستثمرين لمناقشة تطوير الاستثمار وتعزيز اقتصاد إقليم كوردستان".

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