صور.. انطلاق فعاليات امتحان "نور العالم" في جميع مناطق كوردستان

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الجمعة، في جميع مناطق اقليم كوردستان فعاليات مهرجان "نور العالم" الخاص بالسيرة النبوية بمشاركة عدد كبير من المواطنين.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان قارەمان محمد لوكالة شفق نيوز، "اليوم انطلقت فعاليات مهرجان نور العالم النسخة الثانية الخاص بالسيرة النبوية المباركة في جميع مناطق اقليم كوردستان العراق وبمشاركة 10 آلاف مشارك".

واضاف، أن "المهرجان تضمن امتحان المشاركين بـ (96) سؤال حول السيرة النبوية المباركة".

واشار محمد ألى أن "عدد المشاركين في هذا العام ازداد ضعفا عن العام الماضي وكذلك عدد اسئلة الامتحان ازاد حيث كان في العام الماضي 40 سؤالا بينما كان عدد المشاركين 5 الاف مشارك".