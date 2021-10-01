صور.. انطلاق فعاليات المهرجان الطبي الأول في السليمانية

شفق نيوز/ انطلقت عصر اليوم الجمعة، في بارك آزادى وسط السليمانيّة فعاليات المهرجان الطبي الأول بمشاركة أكثر من 120 أخصائيا في مجالات طبية متعددة.

وقال المشرف على المهرجان أحمد مصطفى لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان شهد مشاركة أكثر من 120 طبيبا وكادرا صحيا بمختلف الاختصاصات وذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية مجانا، إضافة الى الفحوصات المتنوعة والتي تصل إلى 60 فحصا طبيا مختلفا".

وتابع، "إضافة إلى الفحوصات والخدمات المقدمة تم تقديم استشارات وإرشادات ومجموعة من الخدمات المميزة وكلها بالمجان".

وأكد المشرف على المهرجان أن "فعاليات المهرجان بدأت منذ الساعة الثالثة وتنتهي عند الساعة الثامنة مساء".