صور .. انطلاق أعمال المعرض الدولي الخامس للزراعة والغذاء في اربيل

شفق نيوز/ انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أعمال المعرض الدولي الخامس للزراعة والغذاء في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وافتتح المعرض الذي يُقام على أرض معرض أربيل الدولي وزير التجارة في الإقليم كمال مسلم.

وتشارك 170 شركة من ثماني دول في المعرض الذي يعرض محاصيلها الزراعية، ومنتجاتها الغذائية.

والدول المشاركة هي: هولندا، وإيطاليا، وألمانيا، والسعودية، والأردن، ومصر، وتركيا، وإيران.

وقال مدير المعرض سوران قادر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن المعرض يضم منتجات المأكولات الغذائية والحلويات والوجبات الخفيفة وتكنولوجيا التغليف ومواد وآلات التعبئة والتغليف والإنتاج الحيواني وصناعات الألبان ومعدات الري والبذور واشتال البستنة وتجهيزات النقل والتخزين وتقنية التبريد والتكييف ومعدات الضيافة والفنادق.

وتستمر أعمال المعرض أربعة أيام من تاريخ 23 - 26 من شهر تشرين الثاني الجاري.