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صور.. انطلاق العام الدراسي الجديد في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-14T05:49:45+0000
صور.. انطلاق العام الدراسي الجديد في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ انطلق العام الدراسي الجديد في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، وسط إجراءات خاصة للوقاية من فيروس كورونا.

وتم الإيذان ببدء العام الدراسي من مدرسة الشهيد ابراهيم ناصر في قضاء شقلاوة بأربيل، حيث قرع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، جرس الانطلاق لمشاركة أكثر من مليون و800 ألف تلميذ وطالب في عموم مدارس الاقليم.

وابراهيم ناصر توفي العام الماضي إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء رفعه لعلم كوردستان.

وقال مسرور بارزاني في كلمة له، "نعمل للنهوض بمستوى التعليم، خاصة في المدارس الحكومية، كما أن الكوادر التعليمية والتدريسية قدموا الغالي والنفيس في هذا المجال لاسيما في العامين الماضيين الذي شهد تفشي وباء كورونا".

وأكد "لا بد أن يحصل الطلبة على تعليم يليق بهم".

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