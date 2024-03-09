‏اندلاع "كبير" حريق في مخزن ضمن المنطقة الصناعية في أربيل (صور وفيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم السبت، باندلاع حريق في مخزن داخل المنطقة الصناعية بمدينة أربيل.

‏وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ، إن الحريق اندلع في مخزن لمعدات البناء ضمن المنطقة الصناعية في أربيل.

و‏ أضاف أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى المكان وتحاول السيطرة على الحريق في الوقت الحالي".

من جهته قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني كاروان علي لوكالة شفق نيوز، إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على نحو 80 بالمئة من الحريق، مبينا أن النسبة المتبقية لم تتم السيطرة عليها لما يحتويه المخزن من مواد سريعة الاشتعال من مواد كيميائية والبلاستيكية والديكورات واصباغ للدور.

وأضاف أن الحادث لم يسفر عن خسائر بالأرواح باستثناء الأضرار المادية الناجمة عن الحريق الذي اندلع في حدود الساعة السابعة صباحا.