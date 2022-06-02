صور.. اندلاع حريق بمبنى ثقافي في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن اندلاع حريق في مبنى الثقافة والفنون خلف أضراراً مادية.

وجاء في بيان للقائممقامية ورد لوكالة شفق نيوز، ان النيران اندلعت في غرفة السيطرة داخل قاعة الثقافة بمبنى الثقافة والفنون، وأدى إلى احتراق جميع القابلوات والاسلاك ونقاط السيطرة واللوحات الكهربائية واجهزة سيطرة الصوت والانارة في القاعة.

واشار البيان الى ان فرق الدفاع المدني هرعت على الفور الى مكان الحريق وتمكنت من إخماده، مبينا ان التحقيقات الاولية اشارت ان سبب الحريق يعود لتماس كهربائي.

وتابع البيان ان قائممقام جمجمال، رمك رمضان، تعهد أن يبذل ما بوسعه للتعاون والمساندة عن طريق جميع الأطراف المعنية لاعادة ترميم القسم الذي تضرر جراء الحريق.