صور.. انحسار مدى الرؤية يوقف الحركة الجوية في السليمانية

شفق نيوز/ علقت إدارة مطار السليمانية الدولي في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، الرحلات الجوية جراء سوء حالة الطقس والعاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد، ما أدى إلى تراجع مدى الرؤية لمستويات متدنية جدا.

وأعلنت إدارة المطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن توقف الحركة الجوية لهذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية وانحسار مدى الرؤية.

وأشارت إلى أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية.

واجتاحت العراق عاصفة ترابية كثيفة أدت إلى تعطيل الدوام في المدارس وبعض المؤسسات الحكومية، كما اعلنت بعض المحافظات تعطيل الدوام بالكامل لحين تحسن حالة الطقس.