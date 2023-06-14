صور.. انتعاش أسواق اربيل واستقرار أسعارها

شفق نيوز/ تشهد مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان خلال الايام الحالية توافداً كبيراً للسائحين القادمين من مختلف المحافظات العراقية، وسط انتعاش للأسواق واستقرار في الأسعار.

ويقول منذر محمد السائح القادم من الموصل لوكالة شفق نيوز، إن "تواجدنا اليوم في مدينة اربيل جاء للبقاء فيها حتى انتهاء العيد لانه مع اقتراب عيد الاضحى اكثر تكون اعداد السياحة في زيادة مستمرة وقد لا نجد مكانا للمبيت في الفنادق بسبب الزخم اضافة الى الاستمتاع بالاجواء الجميلة في المناطق السياحية باطراف المدينة التي تكون درجات الحرارة فيها معتدلة عادة".

ومع زيادة اعداد السائحين في مدينة اربيل تشهد اسواقها انتعاشا ملحوظا اذ يقول هوشنگ احمد وهو صاحب احد المحال التجارية لوكالة شفق نيوز، إن "تزايد اعداد السياح بهذه الوتيرة ساهم في انتعاش الاسواق وزيادة الاقبال على البضائع حيث ان المكسرات والملابس هي الاكثر رواجا في الوقت الحالي".

ورغم تزايد الاقبال من قبل السائحين على الاسواق الا ان الاسعار مازالت مستقرة نوعا ما.

وتقول شاهيناز شربتجي وهي سائحة سورية لوكالة شفق نيوز، إن "اسعار البضائع في مدينة اربيل على الرغم من انها مرتفعة مقارنة بالعاصمة السورية دمشق الا انها مناسبة ولم تشهد ارتفاعا كبيرا مع اقبال السائحين".

ومن جانب آخر يقول سيروان نجم و هو مواطن من اربيل للوكالة، إن "اسعار السلع الاساسية لم تشهد ارتفاعا بشكل عام رغم ان المواطنين في مدينة اربيل يتبضعون من الآن كاستعداد مبكر لعيد الاضحى".