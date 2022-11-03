صور .. امرأة أخرى تتولى منصباً رفيعاً في حلبجة

شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس في قاعدة ديوان محافظة حلبجة مراسم تسنم السيدة (چیا قاسم) منصب المدير العام لمديرية السياحة في المحافظة.

وجرت المراسم بحضور أمل جلال رئيسة الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان، ورئيس الحكومة المحلية في حلبجة آزاد توفيق، وقائممقام محافظة حلبجة نوخشه ناصح أحمد.

وتعهدت قاسم في كلمة له خلال مراسم تسنمها المنصب الجديد في تحسين واقع السياحة في حلبجة، وجذب المستثمرين في القطاع السياحي.

وأكدت على ضرورة زيادة أعداد السائحين الوافدين على الأماكن السياحية في المحافظة التي تتمتع بطبيعة جميلة ومناظر خلابة.

و(چیا قاسم) المديرية الجديد لمديرية السياحة في حلبجة حاصلة على البكالوريوس في الهندسة، وشهادة الإدارة الدولية، وشهادة دولية في إدارة الكوارث الطبيعية، ولديها خدمة 15 عاما في رئاسة بلدية حلبجة، وكانت كان مسؤولة عن المشاريع والمشاريع الفنية في البلدية لمدة خمس سنوات.

وتشغل العديد من النساء مناصب مهمة في محافظة حلبجة بإقليم كوردستان.