صور .. امتلاء سد وارتفاع كبير بمناسيب المياه في آخر بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلن مدير سد ديوانه في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، عن امتلاء السد بصورة كاملة بعد أقل من عام على تشييده.

ويقع هذا السد بين قضاءي دربنديخان وقرداغ جنوب السليمانيّة .

وقال المهندس شيخ جمال حمه اسماعيل مدير سد ديوانه في تصريح لوكالة شفق نيوز إنه وبسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ يوم أمس ولغاية الآن تم إمتلاء السد بالكامل .

واضاف ان كميات المياه الموجودة حاليا في السد تبلغ (20) مليون متر مكعب وهي المرة الأولى التي تصل فيها كميات المياه لهذا الحد بعد إتمام السد في العام الماضي .

وعن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة وقرداغ أكد مدير سد ديوانه انه الساعات الـ24 الماضية الماضية بلغت كميات الأمطار (198) ملم وهي الأكثر من نوعها خلال الأعوام الماضية .

فيما أكد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز أن سد دربنديخان زاد بحوالي (17) سنتمترا، وتم تسجيل ارتفاع كميات المياه فيه خلال هذا العام أكثر من العام الماضي بـ(4) مترات .