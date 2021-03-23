سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور .. امتعاض في اربيل من نفايات خلفها سياح خلال الاحتفال بنوروز

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-23T08:49:39+0000
صور .. امتعاض في اربيل من نفايات خلفها سياح خلال الاحتفال بنوروز

شفق نيوز/ أثارت كمية النفايات التي تركها السائحون في أماكن التنزه الطبيعية في محافظة أربيل خلال ثاني أيام أعياد نوروز استياء السكان مطالبين الحكومة المحلية بالحفاظ على نظافة البيئة خاصة خلال فصل الربيع وحلول هذه المناسبة.

وانتقد العديد من السكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترك المواطنين الفضلات والأوساخ في أماكنها بعد عودتهم في المساء من أماكن التنزه.

ويصف المواطن هيمن أحمد هذه الظاهرة بـ"غير الحضارية"، قائلا "لا ادري بأي عقلية يتركون كل هذه الوساخات في هذه الأماكن وهم يعلمون جيدا انهم سيعودون مرة أخرى للتنزه".

فيما يقول كاروان صابر: يتعين المحافظة على البيئة كما نحافظ على منازلنا نظيفة ولكن للأسف هناك من يحول هذه الأجواء الجميلة الى مكب للنفايات

نادر روستي المتحدث بإسم هيئة السياحة يعلق في تصريح لوكالة شفق نيوز، على هذه الظاهرة بالقول، إن المحافظة على نظافة المناطق السياحية والبيئة مسؤولية تقع على عاتق عدة جهات 

ويضيف : المواطن مسؤول في المحافظة على نظافة البيئة والأعلام مسؤول في توعية المواطنين للمحافظة على البيئة والحفاظ على المرافق السياحية.

ويشير روستي إلى أنه تم وضع العديد من المرافق الصحية وبناء سقائف ولكن بعد فترة جميعها تعرضت للتخريب من قبل المواطنين

من جهته يقول لقمان شيرواني مدير دائرة التوعية الإعلامية في هيئة البيئة الكوردستانية لوكالة شفق نيوز، انه تم توزيع الفرق الجوالة لتوعية المواطنين على الاهتمام بنظافة البيئة من خلال منشورات وزعت عليهم وأكياس نايلون لجمع ما تبقى من فضلات الاطمعة والأوساخ وجمعها ووضعها في تلك الأكياس.

related

أربيل تكشف معلومات جديدة عن حادثة الاعتداء على السائحين واصابة شرطة

Date: 2021-01-02 11:18:52
أربيل تكشف معلومات جديدة عن حادثة الاعتداء على السائحين واصابة شرطة

صوفي يحل مشكلة امرأة افريقية في اربيل

Date: 2020-02-06 20:12:43
صوفي يحل مشكلة امرأة افريقية في اربيل

أربيل.. إطلاق يد أجهزة الأمن ضد مستخدمي السلاح غير المرخص

Date: 2020-12-08 19:22:50
أربيل.. إطلاق يد أجهزة الأمن ضد مستخدمي السلاح غير المرخص

سائقون كورد على خط أربيل: نتعرض للتهديدات في بغداد

Date: 2020-10-28 07:25:59
سائقون كورد على خط أربيل: نتعرض للتهديدات في بغداد

تمثيل لإقليم كوردستان بلجان التفاوض العراقية في الحوار الستراتيجي مع امريكا

Date: 2020-08-29 15:02:55
تمثيل لإقليم كوردستان بلجان التفاوض العراقية في الحوار الستراتيجي مع امريكا

شفاء عدد من المصابين بكورونا في اربيل

Date: 2020-06-10 11:36:49
شفاء عدد من المصابين بكورونا في اربيل

مسرور بارزاني يبحث مع رؤساء الكتل الكوردية بالبرلمان العراقي عدة ملفات

Date: 2019-09-08 11:50:33
مسرور بارزاني يبحث مع رؤساء الكتل الكوردية بالبرلمان العراقي عدة ملفات

صور .. السلطات في اربيل تستعين بالطائرات المروحية في فرض الحظر

Date: 2020-03-28 11:21:28
صور .. السلطات في اربيل تستعين بالطائرات المروحية في فرض الحظر