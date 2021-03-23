صور .. امتعاض في اربيل من نفايات خلفها سياح خلال الاحتفال بنوروز

شفق نيوز/ أثارت كمية النفايات التي تركها السائحون في أماكن التنزه الطبيعية في محافظة أربيل خلال ثاني أيام أعياد نوروز استياء السكان مطالبين الحكومة المحلية بالحفاظ على نظافة البيئة خاصة خلال فصل الربيع وحلول هذه المناسبة.

وانتقد العديد من السكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترك المواطنين الفضلات والأوساخ في أماكنها بعد عودتهم في المساء من أماكن التنزه.

ويصف المواطن هيمن أحمد هذه الظاهرة بـ"غير الحضارية"، قائلا "لا ادري بأي عقلية يتركون كل هذه الوساخات في هذه الأماكن وهم يعلمون جيدا انهم سيعودون مرة أخرى للتنزه".

فيما يقول كاروان صابر: يتعين المحافظة على البيئة كما نحافظ على منازلنا نظيفة ولكن للأسف هناك من يحول هذه الأجواء الجميلة الى مكب للنفايات

نادر روستي المتحدث بإسم هيئة السياحة يعلق في تصريح لوكالة شفق نيوز، على هذه الظاهرة بالقول، إن المحافظة على نظافة المناطق السياحية والبيئة مسؤولية تقع على عاتق عدة جهات

ويضيف : المواطن مسؤول في المحافظة على نظافة البيئة والأعلام مسؤول في توعية المواطنين للمحافظة على البيئة والحفاظ على المرافق السياحية.

ويشير روستي إلى أنه تم وضع العديد من المرافق الصحية وبناء سقائف ولكن بعد فترة جميعها تعرضت للتخريب من قبل المواطنين

من جهته يقول لقمان شيرواني مدير دائرة التوعية الإعلامية في هيئة البيئة الكوردستانية لوكالة شفق نيوز، انه تم توزيع الفرق الجوالة لتوعية المواطنين على الاهتمام بنظافة البيئة من خلال منشورات وزعت عليهم وأكياس نايلون لجمع ما تبقى من فضلات الاطمعة والأوساخ وجمعها ووضعها في تلك الأكياس.