صور.. الأمطار تحد أعداد السياح في دوكان والمئات يتجهون الى "سرتك"

شفق نيوز/ يبدو أن الأحوال الجوية والطقس حدت المواطنين من التمتع بطبيعة سد دوكان التي تتحول مع كل عيد نوروز إلى قبلة للسياح من داخل وخارج الإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن الأحوال الجوية الممطرة خلال مساء أمس واليوم، حدت بصورة كبيرة من زيارة السياح لمصيف دوكان السياحي في ساعات صباح عيد نوروز هذا العام .

واضاف ان مصيف دوكان يعد من أهم المصايف في اقليم كوردستان، الذي يقصده السياح في جميع الأعياد والمناسبات وخصوصا عيد نوروز بسبب جمال الطبيعة فيها.

إلى ذلك أكدت مديرية سياحة خانقين التابعة لاقليم كوردستان، توافد المئات من السائحين والمجاميع السياحية نحو مناطق اطراف خانقين الحدودية مع كلار لإحياء الاحتفالات النوروزية.

وقال مدير الدائرة سمير سردار لوكالة شفق نيوز، إن مئات السائحين والكروبات السياحية اتجهت الى مصيف (سرتك) في اطراف خانقين للمشاركة باحتفالات نوروز، ومن ثم التوجه الى مناطق الاقليم، مشيرا الى أن قرابة 1000 سائح اتجهوا من اطراف خانقين نحو مناطق الاقليم.

وبين سردار أن دائرته شرعت بخطة لمنح تراخيص الدخول للسائحين المتجهين الى اقليم كوردستان وبإجراءات سلسة دون اي عراقيل وبانسيابية عالية، لافتا الى ان الاجواء الربيعية المثالية وقرب حلول شهر رمضان زاد من أعداد السائحين في اطراف خانقين وحدود كوردستان

وأضاف، أنه رغم الامطار إلا أن الحركة السياحية والاحتفالات مستمرة في اطراف خانقين وحدود مناطق كوردستان.

وفي وقت سابق أفاد قائممقام قضاء كلار التابع لوحدة كرميان شهاب حاجي أحمد، بأن الأمطار تسببت بتأخر وتعطيل مراسم احتفالات اعياد نوروز في مناطق القضاء.