صور .. الآلاف يخرجون بتظاهرات عارمة في دهوك مطالبين بغداد بتأمين حقوق كوردستان

شفق نيوز/ خرج الآلاف من الأشخاص في محافظة دهوك، صباح اليوم الثلاثاء، بتظاهرات ضد السياسة التي تنتهجها الحكومة الاتحادية في عدم منح حقوق شعب اقليم كوردستان المتمثلة بالمرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام، وحصة الكورد في الموازنة المالية العامة للبلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الآلاف من المواطنين تجمعوا في بارك نوروز وسط مركز محافظة دهوك مطالبين الحكومة الاتحادية في بغداد بتأمين حقوق اقليم كوردستان.

وكانت نقابات ومنظمات للمجتمع المدني في محافظة دهوك دعت المواطنين في المحافظة الى اقامة تجمع سلمي للمطالبة بحقوق الموظفين والمتقاعدين وميزانية الإقليم التي لم ترسلها بغداد الى الاقليم منذ اكثر من شهرين.

وقال انس شريف في كلمة باسم النقابات ومنظمات المجتمع المدني، القاها خلال التظاهرات إن "بغداد تقدم على قطع مصادر العيش الاساسية لابناء اقليم كوردستان"، واصفا الحكومة الاتحادية بأنها "لا تؤمن بمبادئ الديمقراطية والشراكة الحقيقية، وانها تتعامل دون ضمير مع جميع طبقات شعب كوردستان من اطفال وكهلة ومعوقين وموظفين بحرمانهم من حقوقهم الدستورية ومن استحقاقاتهم كالرواتب".

و وصفت حكومة إقليم كوردستان، أمس الاثنين، الحكومة الاتحادية في بغداد بأنها تمارس سياسة "التجويع" بحق الإقليم، مؤكدة أن مبلغ النصف تريليون دينار الذي أرسلت إلى أربيل غير كافٍ.