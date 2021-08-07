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صور .. الآسايش تعتقل شخصين سرقا أكثر من 150 ألف دولار من شركة في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-07T10:24:50+0000
صور .. الآسايش تعتقل شخصين سرقا أكثر من 150 ألف دولار من شركة في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن الآسايش في إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان يوم السبت القاء القبض على شخصين بتهمة سرقة 150 ألف دولار أمريكي من شركة إستثمارية في ناحية "رزكاري" التابعة لقضاء كلار.

وقال المتحدث باسم المديرية عثمان عبد الكريم في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "بعد تحقيق شامل، وجمع الأدلة من قبل (آسايش كرميان)، وبالتعاون مع شرطة (رزكاري) تم وضع بعضا من المشتبه بهم تحت المراقبة.

وأشار إلى القاء القبض على إثنين من المشتبه بهم بتهمة سرقة تلك المبالغ المالية، وخلال التحقيقات الأولية أنكرا ذلك، ولكن بعد عرض الأدلة اعترفا بأقترافهما جريمة السرقة.

المتحدث نوه إلى ضبط 150 ألف دولار أمريكي، ومليون، و591 ألف دينار عراقي بحوزة المتهمين.

وكانت مديرية شرطة إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان قد أعلنت يوم الأربعاء بتعرض شركة للإستثمار في بلدة "رزكاري" إلى عملية سرقة، مشيرة إلى إلقاء القبض على خمسة من المشتبه بهم في تنفيذ العملية.

وقال المتحدث باسم شرطة "كرميان" المقدم الحقوقي علي جمال قدوري في بيان، إن شركة إستثمارية للإسكان في بلدة "رزكاري" تعرضت إلى سرقة، مبينا أن المبلغ المالي المسروق يُقدر بـ180 ألف دولار (أي 18 دفتراً).

والدفتر تسمية محلية يطلقها السكان في العراق على مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي.

ووفقا للمتحدث فإنه بأمر من محكمة التحقيق في بلدة "رزكاري" تم القاء القبض على خمسة من المشتبه بهم في عملية السرقة.

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