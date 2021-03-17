صور.. اليابان تأتي بـ"ساكورا المباركة" إلى كوردستان

شفق نيوز/ زرع وزير بلدية كوردستان، يوم الأربعاء، عددا من أشجار (ساكورا) اليابانية، في مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وتم زرع هذه الأشجار، بحضور نائب محافظ وقائمقام أربيل، والسفير الياباني في العراق، والقنصل الياباني في الإقليم، بمبادرة من مجموعة سردار العاملة في الإقليم.

وأوضح رئيس شركة تويوتا العراق، سردار حسين البيباني، لوكالة شفق نيوز، أن "الغاية من المشروع هي حماية بيئة كوردستان، ويأتي بعد أن سمت حكومة الإقليم أحد شوارع أربيل باسم شجرة (ساكورا)"، مشيرا إلى أن "المبادرة جاءت من مجموعة سردار، لنقل هذه الشجرة المباركة عند اليابانيين إلى الإقليم".

وأضاف البيباني، أن "شجرة (ساكورا) أصبحت حلقة ربط بين العراق وكوردستان واليابان"، لافتا إلى أن "هذه الشجرة، جماليتها كبيرة جدا وسيسعد سكان الإقليم برؤيتها بعد أن تزهر".