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صور ..  المهاتما غاندي في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-09T17:51:35+0000
صور ..  المهاتما غاندي في السليمانية

شفق نيوز/ شهدت محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم السبت، إزاحة الستار عن نُصب للزعيم السياسي الهندي الراحل المهاتما غاندي، وسط المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن مراسم إزاحة الستار عن النُصب الذب أُقيم في متنزه "هواري شار" وسط مدينة السليمانية، بحضور المحافظ هفال ابو بكر، ورئيس مجلس المحافظة آزاد محمد أمين، والسفير الهندي في العراق پراشانت پایس، وقنصل دولة الهند في اقليم كوردستان، وعدد من الشخصيات التنفيذية.

وقال هفال ابو بكر خلال مراسم الافتتاح، ان "هذا العمل جاء بالتعاون مع القنصلية الهندية في كوردستان".

وأشار الى "أهمية الاحتفاء واستذكار شخصية غاندي في هذه الأيام لما لها من تأثير بالغ على التعايش والأخوة خصوصا"، مضيفا أن "العالم يعاني من حروب ومآسي، لهذا وجدنا من الضروري أن تحتضن السليمانية كباقي المدن الأخرى تمثال لغاندي".

يشار إلى أن غاندي اغتيل في العام 1948 بعد أشهر من حصول الهند على استقلالها عن التاج البريطاني.

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