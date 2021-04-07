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صور .. المسنون في دهوك يتلقون لقاح"استرازينيكا" في دار رعايتهم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-07T11:24:05+0000
صور .. المسنون في دهوك يتلقون لقاح"استرازينيكا" في دار رعايتهم

شفق نيوز/ تلقى مسنون في دار رعاية المسنين بمحافظة دهوك اليوم الأربعاء الجرعة الأولى من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا  بعد ان سجلت صحة المحافظة  في فترات سابقة خمس حالات اصابة بفيروس كورونا داخل الدار.

وقالت الدكتورة  لمى حازم  مسؤولة قسم الوقاية بصحة دهوك لشفق نيوز ان الفرق الصحية توجهت اليوم الى دار رعاية المسنين في مركز المدينة لاعطاء  لقاح استرازينيكا للمسنين في الدار  للراغبين  بالتلقيح  كون المسنين غير قادرين على الذهاب الى المراكز الصحية لاخذ اللقاح.

وحسب الدكتورة لمى فان 22 مسنا من النساء والرجال وافقوا على اخذ اللقاح  وهم بحالة صحية مستقرة بعد تلقيهم  الجرعة الاولى من اللقاح. 

وأشارت مسؤولة قسم الوقاية الصحية في دهوك إلى أن حصة محافظة دهوك كانت أكثر من عشرين الفا من اللقاح الصيني واللقاح البريطاني، نافية حدوث اي مضاعفات كبيرة  نتيجة تلقيح المواطنين باللقاحين في المحافظة.

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