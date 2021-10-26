صور .. المحاضرون يترقبون قرارات برلمان كوردستان وانطلاق تظاهرة جديدة بحلبجة

شفق نيوز/ يواصل المحاضرون المجانيون في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية اليوم الثلاثاء ضغطهم على الجهات ذات العلاقة للاستجابة لمطالبهم بتثبيتهم على الملاك الدائم في وزارة التربية والتعليم بإقليم كوردستان.

وقالت كولدران احمد وهي احدى المحاضرات لوكالة شفق نيوز، إنها قضت ٤ أعوام كمحاضرة مجانية، وإن مظاهراتهم مستمرة منذ ١٧ يوماً أمام تربية جمجمال للمطالبة باستحقاقهم الخاص بتعيينهم على الملاك الدائم.

وأضافت "نحن الآن ننتظر ما ستتم مناقشته في جلسة برلمان كوردستان التي ستنعقد اليوم، ومن ضمن جدول أعمالها قضية مطاليبنا.

وحسب المعلومات المتوفرة لوكالتنا فإن هناك مجموعة من المحاضرين المجانين يتظاهرون الآن أمام مبنى برلمان الإقليم في أربيل من أجل الضغط على أعضاء البرلمان لالزام الحكومة بإصدار أوامر التعيين.

ومنذ ١٧ يوما تشهد محافظة السليمانية، وحلبجة، وإدارتا گرميان، ورابرين تظاهرات ووقفات احتجاجية للمحاضرين المجانيين أمام تربية السليمانية واقضيتها وإدارة المحافظة وأخيرا أمام مبنى مكتب برلمان كوردستان من دون أي استجابة لمطالبهم أو اللقاء بهم من قبل المسؤولين المحليين أو نواب المحافظة في برلمان كوردستان.

في غضون ذلك تظاهر، صباح اليوم الثلاثاء، المئات من موظفي العقود والاجور اليومية العاملين في مديرية البلدية والصحة والأشغال ودائرة أخرى في محافظة حلبجة للمطالبة بتعيينهم على الملاك العام .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن العشرات من العقود والأجور في في حلبجة تظاهروا صباح اليوم الثلاثاء أمام مبنى محافظة حلبجة للمطالبة بالتعيين على الملاك العام.