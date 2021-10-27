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صور.. المحاضرون المجانيون في السليمانية يجددون تظاهراتهم لليوم الـ18 توالياً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-27T09:04:33+0000
صور.. المحاضرون المجانيون في السليمانية يجددون تظاهراتهم لليوم الـ18 توالياً

شفق نيوز/ جدد محاضرون مجانيون في محافظة السليمانية، الأربعاء ، مظاهراتهم لليوم الثامن عشر على التوالي، للمطالبة بتحقيق العدالة والإصلاحات وتعينهم على الملاك الدائم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من معلمي السليمانية تظاهروا اليوم، للمطالبة بتحقيق العدالة وانصافهم من خلال تعيينهم على الملاك الدائم اسوة باقرانهم في الوسط والجنوب.

وأضاف المراسل أن المتظاهرين اكدوا مواصلة إحتجاجهم لحين الاستجابة لمطالبهم.

بدوره قال سربست احمد وهو محاضر مجاني منذ عام ٢٠١٦ في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مدارس الاقليم بحاجة إلى أضعاف أعداد المحاضرين المجانيين بسبب زيادة عدد المدارس والطلبة إضافة إلى توقف عملية التعيين منذ عام ٢٠١٤".

واضاف سربست أن "على حكومة الإقليم أن تجد سبيل لحل هذه المشكلة التي قد تنعكس على العملية التعليمية سلبيا".

وشهدت محافظة السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين في الأيام الماضية، عدة مظاهرات وإحتجاجات ، لإعداد كبير من المحاضرين المجانيين وقد ناشدوا جميع الجهات للاستجابة لمطلبهم بالتعيين.

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