صور .. اللجنة المالية النيابية تستضيف وزيري المالية الكوردستاني والاتحادي بشأن موظفي الإقليم

شفق نيوز/ باشرت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، بعقد اجتماع بحضور وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، ووزير المالية الاتحادي طيف سامي.

وقالت وزارة مالية الإقليم في بيان اليوم، إنه خلال الاجتماع سيجيب وزير مالية الإقليم والوفد المرافق له على جميع الاسئلة التي يطرحها أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، ووزير المالية العراقي فيما يتعلق بالنفقات والإيرادات وعدد الموظفين، وأولئك الذين يتقاضون المرتبات في الإقليم.

وبدعوة من اللجنة المالية في البرلمان العراقي، وصل مساء الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 آوات جناب نوري وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، برفقه وفد يضم كلا من: أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء، وعبد الحكيم خسرو رئيس مكتب التنسيق والمتابعة، وعددا من المستشارين والمديرين العامين لوزارة المالية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم.

وقالت وزارة المالية الكوردستانية في بيان أمس إنه وفي جلسة خاصة للجنة المالية في البرلمان العراقي، ستنعقد اليوم الأربعاء، بحضور وزير المالية العراقي السيدة طيف سامي، سيقدم وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان تقريرا عن المشاكل والخلافات بين إقليم كوردستان وبغداد بشأن قضايا الموازنة والرواتب.

وفي الوقت نفسه، سيقدم معلومات مفصلة عن نفقات وإيرادات بداية الأشهر الستة لعام 2023 وعدد الموظفين ومن يتقاضون الرواتب في إقليم كوردستان إلى اللجنة المالية في البرلمان العراقي، والتي تم تفصيلها من قبل الوفد المشترك لديواني الرقابة المالية للعراق وإقليم كوردستان.