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صور .. القوات الامنية والنازحون يدلون بأصواتهم في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-08T07:13:40+0000
صور .. القوات الامنية والنازحون يدلون بأصواتهم في دهوك

شفق نيوز/ انطلقت صباح اليوم الجمعة في محافظة دهوك عملية الاقتراع الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي للناخبين من النازحين والقوات الامنية والعسكرية.

وحسب مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات فإن 31 مركزا يستقبل الناخبين من النازحين منها 21 مركزا داخل 16 مخيما و 10 مراكز اخرى مخصصة للنازحين القاطنين خارج المخيمات ووزعت على مراكز المدن في المحافظة ، اضافة الى 28 مركزا للاقتراع الخاص للقوات الامنية والعسكرية في حدود محافظة دهوك.

وأشار المكتب إلى ان 70 الف ناخب من النازحين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في محافظة دهوك التي تستوعب 16 مخيما للنازحين .

وتشهد عملية الاقتراع الخاص عادة في الانتخابات مشاركة من الناخبين النازحين لانتخاب ممثليهم من مناطقهم الاصلية وهم في مناطق النزوح.

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