صور.. القنصلية الأمريكية في أربيل تحتفي بـ"المزارع المثالي": شكراً لك آزاد

شفق نيوز/ أشاد القنصل العام الامريكي في اربيل، روب وولر، يوم الاثنين، بمزارع كوردي حقق إنجازات متميزة في مجال زراعة مختلف أنواع الخضر والفواكه، واستحق لقب "المزارع المثالي".

وذكرت القنصلية الامريكية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القنصل العام روب وولر التقى بـ"المزارع المثالي" آزاد محمد عبد الله، من محافظة حلبجة، وناقش إنجازاته في القطاع الزراعي في اقليم كوردستان العراق وخططه لدعم التنوع الاقتصادي.

وقال وولر، بحسب البيان، "شكرا لك كاك آزاد لمشاركتنا معرفتك ومنتجاتك اللذيذة".

والمزارع آزاد محمد عبد الله، حقق شهرة واسعة في محافظته حلبجة واقليم كوردستان بشكل عام، لما حققه من تطوير في الإنتاج الزراعي في مزرعته الخاصة، ومن خلال مشاركاته في مهرجان المنتجات الزراعية في محافظة حلبجة، نال لقب "المزارع المثالي" أو "المزارع النموذجي".

وشارك عبد الله في دورات تطويرية في اليابان ولديه مزرعة خاصة فيها مختلف أنواع الخضر والفواكه في مدينة حلبجة.