صور .. القبض على متاجرين بالمخدرات بحوزتهما كغم من الكرستال في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الخميس، القاء القبض على متهمين اثنين بالتعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة بحوزتهما كغم واحد من مادة "الكرستال".

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنه من قبل دوريات قسم شرطة (سيد صادق)، وقسم شرطة (دوكان) القي القبض على متهمين بالتعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة، مع ضبط كميات من تلك المواد تُقدر بكيلوغرام واحد من مادة (الكرستال) في قضاء دوكان مع ضبط سلاح نوع مسدس، وقنبلة يدوية.

ووفقا للبيان فإنه حاليا المتهمان وهما (ب،ح،ع) من مواليد العام 1995، (ه،أ،م) من مواليد العام 1999 بقرار من القاضي تم احتجازهما بموجب المادة 26 من قانون مكافحة المخدرات، مبينا أن احد المتهمين كان قد حُكم عليه بـ18 شهرا.