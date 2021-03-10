صور.. القامشلي ترتدي الزي الكوردي

شفق نيوز/ احتفل مكتب المرأة والطفولة التابع للمجلس الوطني الكوردي يوم الأربعاء بيوم الزي الكوردي في مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا.

وشاركت منظمات واتحادات نسائية إلى جانب عدد من الناشطات النسويات في الحفل الذي تخلله عرض للأزياء الكوردية من عموم مناطق كوردستان.

وقالت حياة قجو الإدارية في الاتحاد النسائي الكوردي في سوريا لوكالة شفق نيوز، إن "في يوم 10 آذار من كل عام نحتفل بيوم الزي الكوردي من ديرك إلى عفرين في كوردستان سوريا".

وأوضحت العضوة في مكتب المرأة والطفولة للمجلس الكوردي أن الاحتفال" تضمن عرض للأزياء الكوردية الخاصة بالنساء والرجال بألوانه وتصاميمه المتنوعة والتي تعبر عن خصوصية كل منطقة من كوردستان".

ونوهت الناشطة النسائية الكوردية إلى انهم "استعرضوا في الحفل عادات وتقاليد الكورد في تجهيز العروس ليلة زفافها من الحنة واللباس وغناء أهل العروسين للأغاني الكوردية الفلكلورية".

من جانبها قالت وارفين برزان شابة من مدينة القامشلي شاركت في الاحتفال لوكالة شفق نيوز، إنه "بالرغم من التطور وكثرة الأزياء والماركات التي تواكب الموضة ولكن يبقى للزي الكوردي خصوصية كبيرة بالنسبة لنا".

وأضافت "أنا أعتز بارتدائه سواء في عيد نوروز أو في يوم الزي الكوردي وكذلك في الأعياد والمناسبات القومية فالزي الكوردي يعبر عن تراث وفلكلور شعبنا".

ويعتبر يوم 10 آذار من كل عام، يوماِ للزي الكوردي في إقليم كوردستان ولكنه خلال السنوات الأخيرة اصبحت هذه المناسبة سائدة في عموم المدن التي يتواجد فيها الكورد في المنطقة. حيث يرتدي النساء والشباب الزي الكوردي بهذه المناسبة.