صور.. الفنان مصطفى قمر في السليمانية لتوقيع عقد سياحي

شفق نيوز/ استضافت محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، مساء اليوم الجمعة، الفنان المصري مصطفى قمر، فيما تم توقيع عقد مجموعة مطاعم سياحية (موون ڕووك).

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية الذي حضر المراسم إن العقد وقّع، اليوم، بين شركتين سياحيتين بمباركة هيئة السياحة في حكومة إقليم كوردستان وبحضور رئيسة الهيئة امل جلال.

من جانبه، رحب الفنان مصطفى قمر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز بـ"ترحيب أهالي كوردستان به، مؤكدا سعادته بوجوده في محافظة السليمانية".

كما ثمن قمر دعم حكومة الإقليم وهيئة السياحة لدعم الحركة السياحية في الاقليم. واضاف انه "سيتم افتتاح فرع لمجموعة المطاعم في معظم مناطق العراق وستمثل مجموعة المطاعم نقلة نوعية في السياحة العراقية".

واختتم الفنان مصطفى قمر الحفل بعدد من أغانيه نالت استحسان الحاضرين.

ونشر الفنان مصطفى قمر يوم أمس فيديو له عبر صفحته الرسمية بالانستغرام، قال فيه :"استنوني بكرة في كوردستان العراق بمحافظة السليمانية، هنتقابل بكرة وهقولكم على مفاجأة هتخلينا نشوفكم دائمًا في العراق".