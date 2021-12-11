صور.. العمليات العسكرية في أطراف كوردستان تثمر عن ضبط مخابئ لداعش

شفق نيوز/ تواصل قوات البيشمركة والجيش العراقي في إدارة كرميان، يوم السبت، عملياتها العسكرية لملاحقة عناصر داعش لليوم الرابع على التوالي.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، ان العمليات العسكرية لقوات البيشمركة والاسايش، أثمرت عن ضبط عدداً من الاوكار والمخابئ لتنظيم داعش تحتوي على اسلحة ومتفجرات في مناطق قوريجاي، وبلكانة، وغرادا، ضمن حدود إدارة گرميان.

واضاف ان قوات البيشمركة والقوات الأخرى ولليوم الرابع على التوالي مستمرة بعملياتها لملاحقة فلول داعش ضمن حدود إدارة گرميان.

واشار الى ان العمليات المشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة ما زالت مستمرة وتحقق المزيد من الانتصارات على فلول داعش.

وكانت العمليات المشتركة للبيشمركة والجيش العراقي قد انطلقت يوم الاربعاء الماضي بمناطق كرمسير وصولا الى حدود محافظة كركوك، بمشاركة قوات مشتركة من البيشمركة من الوية المشاة والقوات 70 ومكافحة الارهاب في السليمانية وقوات الإسناد الثاني، بالاضافة الى قوات من قيادة العمليات المشتركة ومكافحة الارهاب التابعة لقيادة عمليات كركوك ومكافحة الارهاب التابعة لقيادة عمليات ديالى.

فيما يساند تلك القوات جوا طيران الجيش العراقي الذي يتابع المناطق الوعرة ويؤمن الغطاء الجوي للقوات المشاركة في تنفيذ العملية العسكرية.

وقد اكدت قيادة العمليات المشتركة أن هذه العمليات ستستمر وهناك تنسيق عال يتم بين ضباط الجيش العراقي والبيشمركة لتبادل المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات مشتركة ورص الصفوف للقضاء على عصابات داعش الارهابية.