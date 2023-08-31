صور.. العثور على منصة قصف حقل غاز السليمانية

شفق نيوز/ تمكنت القوات الامنية من العثور على منصة إطلاق الصواريخ التي استهدفت حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، في ساعة متقدمة من ليل أمس الأربعاء.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، إن المنصة عثر عليها في قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، (جنوبي السليمانية).

وتعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية لقصف بصاروخين من دون أضرار تذكر.

وقالت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية، إنه "في الساعة 9:30 من ليل اليوم الأربعاء، تعرض حقل كورمور لقصف بعدة صواريخ ، ولحسن الحظ لم يسفر عن اي اضرار بشرية او مادية".

وأشارت إلى أن وزير الثروات الطبيعية وكالة آوات جناب نوري على تواصل مع الجهات الامنية ووكيل الوزارة وسيتم متابعة الموضوع بالتنسيق مع شركة دانا غاز لكي لا يؤثر ذلك على انتاج الغاز و الكهرباء.

ويُعد حقل كورمور من أكبر حقول الغاز لتزويد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى تأمين حاجة السكان من الغاز للطبخ والتدفئة.

وتعمل في الحقل شركتا "دانة غاز" و"الهلال" الاماراتيتين.