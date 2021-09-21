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صور .. العثور على قطع أثرية في أربيل تعود لحضارة عمرها أكثر من 4000 عام قبل الميلاد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-21T09:57:40+0000
صور .. العثور على قطع أثرية في أربيل تعود لحضارة عمرها أكثر من 4000 عام قبل الميلاد

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الآثار في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن العثور على قطع اثرية طينية تعود إلى حضارة عمرها أكثر من 4000 سنة قبل الميلاد.

وقال مدير عام الآثار في أربيل نادر بكر في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه "خلال قرابة العامين لم تتمكن فرق التنقيب الاجنبية من المجيء إلى اقليم كوردستان"، مردفا بالقول أنه "لحسن الحظ خلال هذا العام فإن عددا من الفرق من بينها فريق إسباني وآخر أمريكي قدموا الى الاقليم لاستئناف عمليات التنقيب، وننتظر قدوم فريقين أجنبين آخرين".

وأوضح ان فريق جامعة برشلونة الاسباني ومع فريق المديرية، وبالتعاون مع قسم الآثار في كلية الآداب في جامعة صلاح الدين اجروا في منطقة "كردي لشكر" في اربيل عمليات للتنقيب لمدة خمسة فصول.

ومضى بكر بالقول "نحن سعداء جدا بالنتائج المفرحة التي تمخضت عنها نتائج التنقيب للفصل السادس في تلك المنطقة"، موضحا ان منطقة "كرده لشكر" تابعة لناحية كسنزان ضمن قضاء سهل أربيل"

وعن القطع الأثرية الطينية التي تم العثور عليها قال مدير آثار أربيل إن أقدم عصر سجل في منطقة "كردي لشكر" يعود إلى عصر حضارة "الوركاء" الذي يعود تاريخه إلى قرابة 4300 عام قبل الميلاد.

ووثقت عدسة كاميرا وكالة شفق نيوز القطع الاثرية وكذلك قبوراً قديمة تضم هياكل بشرية تعود لتلك الحضارة:

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